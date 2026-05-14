5月14日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 この日最大のニュースは、日本代表ポイントガード・安藤誓哉の移籍だろう。今シーズンから横浜ビー・コルセアーズでプレーしていた安藤は、同クラブを契約満了により退団し、アルティーリ千葉に加入することが発表された。 絶対的司令塔が退団