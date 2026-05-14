株式会社ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」より、アニメ『鬼滅の刃』をモチーフとした機械式腕時計の新モデル3種が、6月5日に発売されることが発表された。予約は5月22日より開始される。 （関連：【画像】『鬼滅の刃』の機械式腕時計に上弦の鬼3モデルを見る（童磨・猗窩座・獪岳）） 新モデルはすでに展開されている鬼殺隊モデルに続くラインナップで、上弦の弐「童磨」、