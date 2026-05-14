北中米ワールドカップの猛暑による選手や観客への健康リスクが高まっている。『ロイター』や『BBC』によると、科学者グループが国際サッカー連盟(FIFA)に対し、暑熱対策の強化を求める公開書簡を送った。気候研究グループ「World Weather Attribution(WWA)」は、国際サッカー選手会(FIFPRO)の支援を受けて分析を実施。専門家らは、現行のFIFAガイドラインについて「現在の科学的知見と合致しておらず、正当化が困難」と警告し