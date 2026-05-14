○リョー菱ＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.41％にあたる400万株の自社株を消却する。消却予定日は5月25日。 ○協和日成 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる50万株(金額で6億9300万円)を上限に、5月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は5月29日付で消却する。 ○ＵＴ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる390万