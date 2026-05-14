―第1号案件で融資決定、総額87兆円規模の異次元スキームの新たな動きに注目― 米中首脳会談が中国・北京で行われている。米国は経済・貿易面での成果を狙う半面、中国は台湾問題に関し米国側の姿勢を変化させる好機として捉えており、会談の結果次第で東アジアの不安定化につながるリスクもある。仮に米中が一段と接近した場合、日本は米国に対し日米関係の重要性を更に強く訴える必要に迫られることになる