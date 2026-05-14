メタルアート [東証Ｓ] が5月14日大引け後(19:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.9％増の41.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比42.3％減の24.2億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、TOBに伴い、今期の配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比62.2％増の13.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→11.1％に大幅改善した。