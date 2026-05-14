中東情勢の影響が県内にも広がっています。建築資材の原料となる石油製品の調達が不安定となっていて、県営住宅など、県が発注する工事で一時、作業が中断していることが分かりました。県が、発注する工事で外壁の改修など作業が一時中断しているのは、県営住宅3件と県職員の寄宿舎3件の計6件です。県によりますと、中東情勢の影響で、工事の発注先の事業者では、ナフサを原料とするシンナーや接着剤など建築資材の調