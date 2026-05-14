11日、鹿児島市で横断歩道を渡っていた小学生と接触した車がそのまま立ち去ったひき逃げ事件で、警察が運転していたとみられる男性を特定し、任意で話を聞いていることがわかりました。この事件は、11日、鹿児島市中山の県道で、横断歩道をわたっていた小学5年生の男の子と接触した車がそのまま立ち去ったものです。男の子は軽いケガをしました。警察はひき逃げ事件として捜査し、13日までに立ち去った車を特定し、運転して