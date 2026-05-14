今年2月に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れ会が14日、都内で行われた。【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様参列した歌手の相川七瀬が、取材に対応。真矢さんを“先輩でありながらお兄ちゃんみたいな人”と慕う相川は「いまだに私の中で整理ができていないなっていう気持ちでいます」と瞳を潤ませながら語った。そして真矢さんのことを、「ひょうきんで、ムードメ