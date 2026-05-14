ラグビーのリーグワンプレーオフに6チームの主将が14日、都内で記者会見に出席。東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)のリーチ マイケル選手がリーグ6位からの逆襲を誓いました。昨季2連覇を達成したBL東京ですが、開幕戦で埼玉ワイルドナイツ(埼玉WK)にまさかの0-46の完封負け。今季は8勝10敗の6位ギリギリでプレーオフに進みました。負けたら終わりの準々決勝は、5月24日(日)にクボタスピアーズ船橋・東京ベイ(S東京ベイ)と激突。37