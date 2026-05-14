物価高の中、「食品もったいないセール」が14日から上野松坂屋で始まり、朝から長い行列ができました。さらに6月の値上げラッシュを前に、賞味期限間近の商品を求める買い物客の姿もありました。約90人の行列ができ開店時間を30分早めた、東京・台東区の「松坂屋 上野店」。並んだ人のお目当ては14日から始まった、「食品もったいないセール」。賞味期限が迫っていたり、メーカーが抱えたりしている余剰在庫など約11万点が販売され