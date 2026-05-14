トヨタの新型SUV「ランドクルーザーFJ」トヨタ自動車は14日、新型のスポーツタイプ多目的車（SUV）「ランドクルーザーFJ」を発売した。希望小売価格は450万100円。現行のランクルシリーズの中で最も安い。全長は4.6メートル弱と最も短く、扱いやすい。若年層など幅広い顧客の需要を取り込みたい考えだ。ランクルはトヨタの代表的な車で、耐久性や悪路の走破性の高さを誇る。FJの投入で、ランクルシリーズは実用性が高い「250」