先月、愛知県美浜町で消防車を盗んだとして逮捕された男が、出動の理由となった駅のトイレへの放火の疑いで再逮捕されました。千葉県木更津市の無職・安田弘容疑者(57)は先月26日、美浜町の名鉄河和駅の駅ビルのトイレに火をつけ、壁などを燃やした放火などの疑いで再逮捕されました。「合っています」と容疑を認めているということです。安田容疑者はこの火事で出動した消防車を盗んだ疑いで逮捕され、当時「旅行中に財布を