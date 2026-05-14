ソフトバンク・周東佑京外野手が１４日、インスタグラムを更新。アディダスジャパンのＰＲ用に撮影された写真が反響を集めた。アディダスジャパンとの共同投稿で「クールに、強く、ブレないスタイル」と、同社のトレーニングウェアをＰＲ。快足周東らしく、サラサラヘアをなびかせて疾走する一枚に注目が集まった。コメント欄では「え、かっこいいの限界突破してるじゃん」、「女子かとおもた！美形」、「何をしても素敵な佑