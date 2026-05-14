歩道に乗り上げるように止まる車。ボンネットはもとの形をとどめていません。13日午後2時前、鳥取・八頭町の国道で乗用車とミキサー車が正面衝突しました。ミキサー車は衝突のはずみで柵を突き抜け、約5メートル下の畑に転落し横転したとみられています。乗用車はレンタカー。横浜市に住む夫婦が乗っていました。この事故で運転していた70歳の夫は病院に運ばれましたが、死亡。助手席に乗っていた68歳の妻と、ミキサー車を運転して