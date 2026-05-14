真矢さんのドラムや写真が飾られた祭壇＝１４日、東京都内２月に死去した秦野市出身でロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さんのお別れの会が１４日、東京都内で開かれた。関係者ら約千人が参列し、白いカーネーションを手向け、真矢さんの死を悼んだ。祭壇には真矢さんのドラム３台が飾られ、真矢さんのドラムソロ演奏の映像が流された。真矢さんは「はだのふるさと大使」を生前務め、同市の祭りに積