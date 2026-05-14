タレントの森泉が、5月13日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。庶民とかけ離れたポジティブ思考が波紋を呼んでいる。この日のテーマは「メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」だった。「MCのくりぃむしちゅー・上田晋也さんから『泉ちゃん、ヘコむなんてことないもんな？』と振られると、森さんは『ない、ない、ない』と即答しました。続けて『うちのお母さんがとにかく明るくて、何かあることは全部意味があっ