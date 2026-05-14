5月13日、元「モーニング娘。」（以下、モー娘。）の保田圭が、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。軽妙なトークでスタジオを盛り上げたが、番組内での保田のビジュアルに注目が集まっている。この日は、「五月病なんて関係ない！メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」がテーマ。自分のメンタルが強いか、弱いかをめぐって意見を交わした。「タレントの森泉さんや神田愛花さん、元AKB48の大家志津香