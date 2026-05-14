歌手の氷川きよしが5月13日、Instagramを更新。プライベートの沖縄旅行の様子を3連投したのだが、3回めの投稿では、沖縄で居酒屋の女将として店を切り盛りする、女優の尾野真千子とカラオケでデュエットする動画などを披露し、ファンから驚きの声があがっている。3回めの投稿では《沖縄シリーズ完。文、長ーいよ》とつづり、長文を投稿。そして、《真千子にも会えたー 毎日、人の優しさに今帰仁で泣き人でした。「昭和居酒屋