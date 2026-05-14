日本サッカー協会は１４日、日本代表女子なでしこジャパンの新監督に狩野倫久氏が就任したと発表した。先月２日には２０２４年１２月から指揮を執っていたニルス・ニールセン前監督が契約満了によって退任。狩野新監督は２１〜２２年にＵ―１６、１７の女子日本代表監督なども務め、２５年からはニールセン体制下でコーチを務めていた。今年４月には監督代行として国際親善試合の米国遠征３連戦（１勝２敗）を指揮し、１４年ぶ