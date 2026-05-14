5月13日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の内容が思わぬ波紋を呼んでいる。渦中の人であるサバンナの高橋茂雄がプレゼンターとして出演したためだ。「騒動の発端は、中山功太さんが5日放送のインターネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（AMEBA）内で名前を伏せた状態で10年にわたり先輩からいじめを受けたと告発したことです。その後ネット上で高橋さんではないか、と特定の動きが生じ、10日深夜のX