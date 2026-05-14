フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアリサ・リュウ（米国）が?パパラッチ?への本音を明かした。真冬の祭典で母国に金メダルをもたらしたリュウは、時の人として多くの注目を集めている。米メディア「Ｍマガジン」は「アイスリンク周辺の廊下を歩いていると、傍観者たちは自然とリュウに拍手を送った。スターに対してのみ見られるような抑えきれない反応だった」と報じた。そんなリュウに対し、一部の