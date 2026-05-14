バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（最終青銅聖衣）-ORIGINAL COLOR EDITION-」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。「アテナ」の血によって甦った最終青銅聖衣を身に纏った「アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣)」が、ORIGINAL COLOR EDITIONとなり、聖闘士聖衣神話EXに登場。ORIGINAL C