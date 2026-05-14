タレントの辻希美が14日、インスタグラムのストーリーズを更新し、高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。【写真】おいしそうな“冷やし中華弁当”辻は「今日のお弁当は初めての麺!!」とつづり、「冷やし中華始めてみました」と報告。弁当には麺のほか、きゅうりやハム、錦糸卵、ウインナーなどが彩りよく盛り付けられている。また、「ちなみに茹でる麺ではなく あえて流水麺にしてみました」「ごま油をあえて…」と