モデルで俳優の生見愛瑠が13日、インスタグラムを更新。ミニ丈のブラックコーデを披露した。【写真】生見愛瑠、美脚コーデに絶賛の声「スタイル抜群」「ミニ丈最高」生見は「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜」とつづり、私服ショットを公開。黒のジャケットにミニスカートを合わせたコーディネートで、すらりとしたスタイルを見せている。投稿された写真では、夕暮れ時の屋外でポ