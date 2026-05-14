◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、栗東トレセン小倉牝馬Ｓ３着のココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は追い切り翌日の５月１４日、厩舎周りの運動で体調を整えた。上村調教師は「雰囲気は変わりなくきている。ここに向けて予定通り。順調に調教もこなせている」と納得の笑みを浮かべた。決め脚を生かすため、今回は５走ぶり