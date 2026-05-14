初めて好きな人ができた小6の娘。勇気を振り絞ってLINEで伝えた「好き」の2文字は、一瞬にしてスクリーンショットに撮られ、友人グループへと拡散されてしまって……？ 筆者の友人から聞いたお話です。 スマホ世代の初恋 小6になった娘に、初めて好きな人ができました。 今の時代、想いを伝える手段はLINEが当たり前のよう。 親世代とは違うスピード感に驚きつつも、私は娘の純粋な恋心をそっと見守っ