◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館） 幕内在位が節目の１００場所目を迎えた玉鷲（片男波）が５連敗を喫し、十両転落危機に陥った。新入幕の若ノ勝（湊川）に鋭く当たり突き放したが、いなされた。そのまま力なく押し出された。「立ち合いは相手が強いけど、負けないようにしていた。負けたけど前に出ていた」と前を向いた。右すねにテーピングを施す。この日は口が切れて出血し、支度部屋の鏡で確認。「３セン