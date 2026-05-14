◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天がオリックスに勝利し、連敗を「５」で止めた。初回に辰己涼介外野手の左犠飛で先制。３回には太田光捕手の中前への２点適時打でリードを広げ、４投手による完封リレーで逃げ切った。＊＊＊＊辰己がきっちり役割を果たした。初回無死一、三塁。「チャンスだったので最低限ランナーを返せるように、と思っていた」。長身右腕のジェリーが投じた外角