SHINeeが6月1日、6thミニアルバム『Atmos』をリリースすることが発表となった。6月1日18:00より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。『Atmos』はタイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されたもの。SHINeeとしては、2025年5月リリースのシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりとなる新作だ。2023年発表の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現したが、今回のミニアルバム『Atmos』で