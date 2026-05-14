静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー(23)が12日、自身のインスタグラムを更新。バラ園を散策したことを報告した。 【写真】横からのアングルも素晴らしいです 「春バラ」と書き出し、「5月が好きな理由の一つです」と投稿。「バラ一つ一つの色、香り、名前。じーっと眺めながら歩く道︎」とつづり、スタイル際立つタイトなワンピースで、咲き誇るバラをバックに笑顔でポースを決める写真