サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#8が、きょう14日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#7では、練習生たちが自らの武器を懸けて挑んだ「ポジション評価」の結果が大きな反響を呼んだ。現場投