「雷三日」という言い伝えもありますが、きょうも各地で“ゲリラ雷雨”が発生。そして、また「ひょう」も降りました。記者「強い雨が雷鳴とともに降っています」突然の雨に雨宿りをする場所を求める人も見られました。きょうも広い範囲で初夏の陽気となる一方、大気の状態が不安定となり、各地でゲリラ雷雨となりました。神奈川県箱根町に設置された情報カメラ。雨を降らせている雲が画面の奧の方から手前に迫ってくるのがわかりま