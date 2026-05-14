沖縄県名護市辺野古で3月、船が転覆して修学旅行で訪れた女子生徒を含む2人が犠牲となり、今月（5月）には高校の男子ソフトテニス部員を乗せたバスが福島県郡山市の磐越道でガードレールに衝突して部員1人が亡くなりました。事故が立て続いていますが、学校現場で児童生徒の安全を守る「マニュアル」や「ガイドライン」はどう整備されているのでしょうか。文部科学省に取材しました。作るのは学校…「危機管理マニュアル」Q:児童生