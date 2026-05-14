ピークを迎えた大企業の決算発表。これまで7割の社が増益と好決算が相次いでいます。一方で、中東情勢を受けて、「先行き」は不透明感に覆われています。記者「企業の担当者が今、決算資料を投函しています」多くの大企業が決算を発表する「決算集中日」のきょう。その業績は…住友化学水戸信彰 社長「（2025年の決算は）非常に堅調な結果を出せたと考えている」データセンターの需要増加などを背景に、AI・半導体関連会社