新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を開幕した。B組はHOT軍のSHOと金丸義信が対決。試合前にはSHOのいつものマイクパフォーマンスで「人類ジュニアの最強同士のシングルマッチ。そんなシングルマッチが第2試合に組まれているのはジュニアのパワーバランスが狂っているなによりの証拠だ。そんな狂ったジュニアのパワーバランスをただすために金丸さん1対1で真っ向勝負で最高の試合を見せたい