＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【実際の映像】中継に人気講談師！白熱の取組で熱心な姿大相撲夏場所の五日目、まだ幕内の取組が始まる前の十両取組の時間帯に、西のたまり席最前列で熱心に土俵を見つめる“大物”の姿をカメラが捉えた。その意外な観戦姿に気づいたファンが「見たことのない顔で」「すごく映ってますね」などとSNS上で盛り上がる一幕があった。注目を集めたのは、西の花道にほど近いたま