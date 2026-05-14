神奈川県でゲリラ雷雨とともに発生した大規模停電は解消してきています。関東地方南部では、14日午後2時ごろから夏のようなゲリラ雷雨となり、神奈川県内では、午後4時半時点で1万軒以上が停電しました。その後、復旧が進み、午後6時半の時点では横浜市内の約400軒が停電しています。関東地方の広い範囲では、14日夜にかけて再びゲリラ雷雨となる恐れがあります。急に黒い雨がわいてきたり、冷たい風が吹くなどの予兆が見られた際