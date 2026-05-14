輸送機はアセンション諸島を経て、絶海の孤島へクルーズ船「MVホンディウス」で発生したハンタウィルスの集団感染は、世界的なニュースとして連日報道されていますが、なんとイギリス軍が感染の可能性がある男性を救助するため、2026年5月9日に南大西洋で“空挺作戦”を実行しました。【長距離空挺作戦の舞台裏】本国出発から降下まで（写真）空挺作戦の舞台は、南大西洋に浮かぶ英国領トリスタン・ダ・クーニャ島です。最寄り