名古屋・栄に誕生する高級タワーマンションのコンセプトルームがお披露目されました。 【写真を見る】名古屋･栄に高級タワーマンション 最高額は6億円超え 中東情勢の影響は… ｢現段階では“引き渡し時期が遅れる”ことはない｣ （青木まな記者）「天井が高くホテルみたい。窓の外には白川公園の緑が広がって開放的です」 三井不動産レジデンシャルのタワーマンション・パークタワーシリ