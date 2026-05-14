愛知県清須市で、自転車に乗っていた女子高校生が車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】自転車の女子高校生が車にはねられ意識不明の重体 車を運転していた36歳会社員の男性から話を聞く 愛知･清須市 事故があったのは清須市下河原で、警察と消防によりますときょう午前11時20分ごろ、「自転車と自動車の事故」と消防に通報がありました。 はねられた女子高校生は意識不明の重体 この事故で自転車に乗っていた女