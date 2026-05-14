名古屋市内で相次いだ少年グループによる“スタンガン強盗”で、グループのメンバーが「同年代の反抗しなさそうな人を狙った」と供述していることがわかりました。16歳の無職の少年と14歳の男子中学生は先月5日、東区東大曽根町の駐輪場で、男子高校生2人を「早く出しゃあ」などとスタンガンとナイフで脅して1人にケガをさせ、現金2万8000円を奪った疑いで再逮捕されました。少年らは、警察に保護された別