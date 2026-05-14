今年２月、強盗にさらわれたなどと嘘をつき偽計業務妨害の罪に問われている５０代の消防職員の男の初公判がきょう開かれました。 【写真を見る】涙ながらに謝罪自ら手足を縛り強盗被害を自作自演した消防職員の初公判動機は「借金」検察側は拘禁1年を求刑（山形） 男は起訴内容を認め、動機について借金をあげました。 偽計業務妨害の罪に問われているのは寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男で