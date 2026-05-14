先月、最上地方の介護施設で現金１万円を盗んだとして、きょう、３９歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、山形県大蔵村赤松に住む会社員の男（３９）です。 警察によりますと、男は先月１４日の午前１０時１５分ごろ、最上地方の介護施設で、この施設が管理する現金１万円を盗んだ疑いが持たれています。 被害を確認した警察が捜査を進めたところ、男の犯行とわかり、きょう夕方、男を新庄警察署で逮捕しまし