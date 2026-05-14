まさに有言実行だ。100回目というメモリアルシーズンを迎えた関東大学サッカーリーグ戦。その開幕を前に、国士舘大のキャプテンであり、昨年度の得点王に輝いた本間凜は、こう意気込んだ。「２年連続の得点王を目ざします」初速や跳躍力に優れ、ゴールに向かう姿が猛々しく、“ワンチャン”を逃すまいとする抜け目のなさ。こうしたプレースタイルが生粋のストライカーと評されるゆえんでもあるだろう。対峙する相手DFにして