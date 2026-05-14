佐世保市中心部の商店街に、イオングループのスーパー「マックスバリュ」がオープンしました。 今年に入り百貨店が閉店するなど、商店街めぐる状況が厳しさを増す中、新たなにぎわい創出に期待が寄せられます。 佐世保市の四ヶ町商店街には、朝から300人ほどの列が…。 （先頭の客） 「朝8時から(並んでいる)。オープンするのを楽しみに待っている」 （前川 克美 店長） 「