DECA!BEAT×Earth hacks イベントステージの様子生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacksは、3月20日・21日に幕張メッセで開催された「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA＆SATOUMI movement」に出展した。今回のイベントステージには、ハロー！プロジェクトとのコラボレーションによって結成した特別ユニット「DECA!BEAT（デカビート）