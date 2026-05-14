人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）厳しい現実にやる気が低下……。でも落ち込まないこと。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）面倒でも世話係に徹して。優しい気遣いで周囲が和むはず。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）交通手段でトラブル