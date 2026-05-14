青山商事が展開する「スーツスクエア」は、ビジネスからプライベートまでカジュアルになりがちな夏の服装ニーズについて、青山商事のアプリ会員1968名の女性を対象に、夏の「ちゃんとはしたい日」服装実態調査を実施した。その結果、95.5％が「ちゃんとはしたい日」の装いを重視する一方で約80％が“装いストレス”を実感していることがわかった（調査方法：インターネット調査、有効回答数：1968名（全国）、調査対象条件：20〜50