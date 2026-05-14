ヨックモックは、5月23日から日本橋三越本店限定の「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を週末限定（金・土・日）で発売する。数ヵ月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込んだ。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出す。フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、